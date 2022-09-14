Softline за $15 млн купила системного интегратора Digitech

ИТ-дистрибьютор Softline раскрыл подробности приобретения египетского системного интегратора Digitech for Information Technology (Digitech). Сделка по приобретению Softline 51% доли в египетской компании состоялась летом 2021 г.

Softline заплатила $14,88 млн за контрольный пакет египетского системного интегратора Digitech, являющегося крупным партнером Microsoft. Softline также обязалась консолидировать все 100% акций Digitech.

Цена приобретения составила $8,3 млн, размер отложенных платежей - $6,58 млн (они были выплачены в начале 2022 г). То есть сумма сделки составила $14,88 млн.

Кроме того, Softline заключил опцион типа Put, обязывающий компанию в течение двух лет приобрести оставшиеся 49% акций в Digitech. Стоимость его реализации составит $8,2 млн. То есть всего Softline заплатит за Digitech $23,08 млн.

Digitech предоставляет технологические решения и сервисы в области цифровой трансформации, облачных технологий и лицензирования ПО. Компания является одним из ведущих партнеров Microsoft в Египте, имея сразу два статуса от Microsoft: поставщика облачных решений (CSP) и поставщика лицензионных решений (LSP).