СМИ: Zoom запустит электронную почту и календарь

По сообщениям сетевых источников, компания Zoom, специализирующаяся на предоставлении услуг видеоконференцсвязи, ведёт разработку собственного почтового клиента и календаря. Предполагается, что запуск этих сервисов поможет превратить платформу компании в полноценного конкурента Google Workspace и Microsoft Office.

Желание Zoom развивать новые сервисы вполне объяснимо, поскольку после ослабления ограничительных мер, обусловленных пандемией коронавируса, рост платформы видеоконференцсвязи замедлился. Календарь и почта активно используются в качестве инструментов планирования, поэтому наличие собственных сервисов поможет Zoom более глубоко интегрироваться в компании, которые уже используют платформу видеосвязи.

С другой стороны, Google и Microsoft пытаются потеснить Zoom в этом сегменте, поэтому для полноценной конкуренции придётся приложить немало усилий. Даже Google со своим набором чрезвычайно популярных бесплатных инструментов, таких как Gmail и Google Docs, потребовались годы, чтобы отобрать долю корпоративного рынка у Microsoft. Немногие компании способны позволить себе присоединиться к борьбе в этом сегменте, не говоря уже о том, чтобы отвоевать реальную долю рынка.

Официальные представители Zoom пока воздерживаются от комментариев касательно запуска упомянутых сервисов. По данным источника, они могут быть представлены широкой публике на предстоящей конференции Zoomtopia, которая состоится в ноябре этого года.