Opera интегрирует в браузер сервисы блокчейна Elrond

Opera Crypto Browser, первый в мире браузер, ориентированный на Web3, со встроенной поддержкой децентрализованных приложений (dApps), объявляет о планах по интеграции с блокчейн-платформой Elrond (EGLD). Об этом сообщается в блоге компании.

После внедрения, запланированного на конец 2022 года, пользователи смогут отправлять и получать токен Elrond через встроенный криптокошелек Opera, что позволит им подключиться к блокчейну, способному обрабатывать 15 000 транзакций в секунду (TPS). Также можно будет получить доступ к dApps на базе Elrond, таким как глобальная и автоматизированная торговая платформа Maiar Exchange, а также к множеству игр P2E, включая Cantina Royale, Knights of Catena и Age of Zalmoxis без каких-либо сторонних расширений браузера или приложений кошелька.

«Добавление Elrond в Opera Crypto Browser — это еще один шаг к тому, чтобы сделать Web3 более удобным для людей, использующих эту платформу. С момента запуска проекта в 2018 году Opera также интегрировала несколько децентрализованных сетей, включая Ethereum, Bitcoin, BNB Chain, Polygon, и объявила о партнерстве с Pancakeswap, 1inch, NEAR, Solana и другими», - сказано в сообщении компании.