«Яндекс» отмечает свое 25-летие

Российская поисковая система «Яндекс» сегодня отмечает свое 25-летие.

В 1989 году предприниматель и программист Аркадий Волож основал фирму CompTek, продававшую персональные компьютеры и занимавшуюся автоматизацией рабочих мест. В 1993 году компания CompTek создала программу для поиска на жёстком диске компьютера. Программу назвали «Yandex», название придумали Илья Сегалович, директор «Яндекса» по технологиям, и генеральный директор компании — Аркадий Волож. Сегалович выписывал разные производные от слов, описывающих суть технологии. В результате появился вариант «yandex» — Yet ANother inDEXer («ещё один индексатор»)

Поисковая система Yandex.ru была официально анонсирована 23 сентября 1997 года и первое время развивалась в рамках компании CompTek International. Как отдельная компания «Яндекс» образовалась в 2000 году. В мае 2011 года «Яндекс» провёл первичное размещение акций, заработав на этом больше, чем какая-либо из интернет-компаний со времён IPO-поисковика Google в 2004 году.