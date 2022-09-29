VK запускает направление по развитию лейблов

В музыкальной экосистеме VK появляется новое бизнес-направление VK Records, которое будет создавать и управлять собственными музыкальными лейблами. Новую структуру возглавил продюсер Виктор Абрамов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

VK Records будет искать таланты внутри соцсети "ВКонтакте" и подписывать уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает продвижение артистов на 360 градусов ресурсами VK — это дистрибуция, продюсирование и продвижение контента, развитие профессиональных качеств артиста, концерты и рекламная деятельность.

В VK Records уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэп-артистами. На лейбл VK Music Records уже подписаны несколько артистов, среди которых есть Тима Акимов и ESMI.

В дальнейшем планируется, что количество лейблов будет увеличиваться, и каждый будет развивать отдельное музыкальное направление. Лейблы будут создаваться по жанрам музыки — поп, рэп, электронная и рок-музыка.