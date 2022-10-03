Tesla представила суперкомпьютер Dojo

Tesla представила последнюю версию суперкомпьютера под названием Dojo, который является собственной разработкой компании и оптимизирован под алгоритмы искусственного интеллекта, в частности для машинного обучения с использованием видеоданных, поступающих от электромобилей автопроизводителя.

В арсенале Tesla уже имеется большой суперкомпьютер на основе графических процессоров NVIDIA, входящий в число самых мощных в мире. Однако Dojo изготовлен по индивидуальному заказу автопроизводителя, в нём используются чипы, разработанные силами самой Tesla и заточенные под её задачи.

Ожидается, что новый суперкомпьютер расширит возможности в плане обучения нейронных сетей с помощью видеоданных, что имеет решающее значение для технологии компьютерного зрения, которая является основой системы автономного вождения Tesla.

Для построения Tesla Dojo использовались «системы-на-пластине» (System-On-Wafer), т.е. чип представляет собой целую кремниевую пластину (Training Tile в терминологии Tesla). На каждой такой пластине размещено 25 ускорителей D1 и 40 модулей ввода-вывода. В дополнение к этому имеются подсистемы питания и охлаждения. По данным Tesla, одна пластина Dojo может заменить шесть блоков графических процессоров, причём производство одной пластины дешевле в сравнении с блоком графических процессоров.

В одном системном лотке размещается шесть кремниевых пластин. По данным Tesla, один лоток эквивалентен «3-4 полностью загруженным стойкам суперкомпьютера». В настоящее время компания продолжает тестирование инфраструктуры, необходимой для объединения нескольких шкафов и создания Dojo ExaPOD мощностью 1,1 Эфлопс с 1,3 Тбайт SRAM и 13 Тбайт DRAM с высокой пропускной способностью. Tesla планирует построить семь Dojo ExaPOD в Пало-Альто.