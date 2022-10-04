ASUS представила материнские платы серии Z790

Компания ASUS представляет новую линейку материнских плат на базе чипсета Intel Z790: материнские платы серий ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming и Prime предлагают поддержку новейших процессоров Intel Core 13-го поколения.

Во всех моделях материнских плат ASUS серии Z790 с поддержкой стандарта DDR5 реализована новая технология AEMP II, позволяющая значительно ускорить работу модулей оперативной памяти DDR5-4800 – прирост в скорости может составлять до 37,5%. Эта функция предоставляет профили с оптимальными настройками, которые пользователь может применить для повышения производительности модулей памяти без риска для стабильности системы. Технология AEMP II предусматривает возможность ускорения комплектов памяти не только высокого, но и начального уровня.

Интеллектуальная технология ASUS AI Overclocking основывается на данных лабораторных исследований, в которых изучался разгонный потенциал нескольких тысяч экземпляров центральных процессоров. Благодаря этой технологии одним кликом мыши можно повысить тактовую частоту центрального процессора под различными типами нагрузок. Она использует специальный аппаратно-программный комплекс, который следит за температурой и другими системными показателями. Он определяет возможности для разгона конкретного экземпляра процессора с учетом уникальных параметров каждой системы. Технология интеллектуального разгона AI Overclocking доступна во всех моделях материнских плат серий ROG Maximus и ROG Strix на базе чипсета Z790.

При первой активации функции AI Cooling II через утилиту FanXpert в приложении Armoury Crate запускается алгоритм машинного обучения, который в ходе небольшого стресс-теста собирает данные о системе. Затем технология AI Cooling II использует данные этого стресс-теста для расчета наименьшей скорости вращения вентилятора, необходимой для эффективного охлаждения системы при минимальном уровне шума. Эта интеллектуальная система управления работой вентиляторов помогает значительно снизить уровень производимого шума. При продолжительной нагрузке разница может составить до 5,7 дБ.

Адаптивная регулировка в автоматическом режиме помогает обеспечить эффективное охлаждение, когда оно необходимо, и тихую работу под низкими нагрузками. Обновленная утилита FanXpert получила широкий набор возможностей для мониторинга и тонкой настройки работы вентиляторов. Пользователь может посмотреть подробные данные об изменениях температуры и скорости работы вентиляторов, наглядно представленные в приложении Armoury Crate для операционной системы Windows.

Кнопка Q-Release позволяет разблокировать защелку слота PCIe и легко высвободить видеокарту буквально в одно касание. Эта удобная функция была впервые реализована во флагманских моделях материнских плат ASUS на базе чипсета Z690, а теперь она стала доступна даже в моделях TUF Gaming и Prime Z790-A WiFi, расчитанных на широкую аудиторию пользователей.