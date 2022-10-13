Kaspersky рассказал о ситуации с троянцами-стилерами в Беларуси

В 2022 году в Kaspersky зафиксировали почти 90 тысяч атак с использованием троянцев-стилеров в Беларуси, сообщает пресс-служба компании.

Это вредоносные программы, которые крадут логины и пароли от аккаунтов в различных сервисах. В их числе банковские, игровые аккаунты, учётные записи в мессенджерах, социальных сетях, сохранённые пароли в программах и браузерах. Стилеры ищут необходимую информацию в системных файлах, которые хранят конфиденциальные данные, или в реестре. Затем они отсылают её злоумышленникам. С такой угрозой сталкиваются в том числе авторы Telegram-каналов и блогеры.

Один из самых распространённых троянцев для кражи паролей и учётных данных из браузеров и десктоп-мессенджеров — RedLine. В этом году в Беларуси зафиксировано более 1,5 тысяч атак с использованием этого вредоносного ПО. Он умеет красть данные от учётной записи в Telegram, токены Discord, данные для входа в криптокошельки, а также сохранённые пароли и файлы cookie из браузеров. Кроме того, стилер может скачивать и запускать сторонние программы, выполнять команды в cmd.exe (файл командной строки Windows) и открывать ссылки в браузере. Распространяется он разными способами, в том числе при помощи вредоносных спам-рассылок и сторонних загрузчиков. RedLine продаётся в даркнете и стоит несколько сотен долларов США.