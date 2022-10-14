В МТС снижены цены на ряд устройств для умного дома

В МТС снижены цены на ряд устройств и аксессуаров для умного дома. Устройства Xiaomi можно приобрести со скидкой до 50% как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Устройства для умного дома стали доступнее при покупке в рассрочку. Выгода действует в рамках акций «Смарт-устройства» и «Аксессуары+». Скидки до 50% распространяются на датчики открытия дверей и датчики движения.

С полным списком устройств Умного дома можно ознакомиться здесь. Подробнее об условиях акции «Смарт-устройства» — здесь.