В России «Сколково» и Минцифры разработают план импортозамещения ПО для индустрии мультимедиа

Минцифры совместно с экспертами из Фонда «Сколково» сформируют план импортозамещения ПО для работы мультимедиа — графики, 3D-анимации, дизайна, видео, кино и телепроизводства, сообщается на сайте «Сколково».

«Совместно с коллегами из "Сколково", которые знают весь рынок по направлениям мультимедиа, мы формируем так называемый ландшафт — то есть список ключевых игроков на рынке, и список потребностей. Далее нужно формировать ИЦК — индустриальный центр компетенций, который будет консолидировать опыт, и уже будет определять, кто будет исполнителем, и станет понятна дорожная карта, когда можно будет говорить о том, что и когда будет замещено», — сказал Андрей Гундарев, советник главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

Он уточнил, что работа, в частности, ведется с профильными ассоциациями по анимации и игроками рынка кино и телевидения. Первый драфт «ландшафта» Гундарев планирует представить главе Минцифры Максуту Шадаеву до конца недели, план может быть разработана уже через две — три недели. Условная оценка советника на разработку необходимого ПО составляет 100 млрд рублей.

«"Сколково" более 10 лет агрегирует компании и технологическую экспертизу на всём цикле от создания до дистрибуции аудиовизуального контента. Мы находим и поддерживаем технологии, применимые в традиционных и новых медиа, у разработчиков визуальных эффектов, в студиях игровой разработки и интернет-холдингах — многие из этих компаний уже являются партнёрами "Сколково". Системы рендеринга, виртуальный продакшен, 3D-редакторы, видеоредакторы, фоторедакторы, кодеки, платформы для дистрибуции, монетизации и защиты прав — лишь небольшой перечень технологий, создаваемых в России. Целевая поддержка этих технологий позволит не только ускорить рост на внутреннем рынке, но и придать импульс для выхода локальных решений на международный рынок» — прокомментировал Алексей Каленчук, директор направления AR\VR, New Media Фонда «Сколково».