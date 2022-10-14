ASUS представила пять серий материнских плат на базе нового чипсета AMD X670

Компания ASUS анонсирует широкий ассортимент материнских плат на базе чипсета AMD X670. Новые модели представлены в пяти сериях: ROG Crosshair, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt и Prime. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Устройства серии ROG Crosshair предлагают высокий уровень производительности. Геймерские материнские платы ROG Strix представлены в широком ассортименте моделей и форм-факторов, а платы линейки TUF Gaming сочетают в себе все самые необходимые функции и неизменно высокую надежность и долговечность. Материнская плата ProArt X670E-Creator WiFi создана для специалистов творческих профессий. Она выполнена в изящном и стильном оформлении, наделена широкими возможностями подключения и всеми функциями для создания высокопроизводительной профессиональной компьютерной системы. Наконец, материнские платы ASUS серии Prime представляют из себя наиболее доступные решения с чипсетами X670E и X670 для создания широкого спектра современных компьютерных систем.

В новом поколении центральных процессоров и чипсетов AMD реализован целый ряд важных изменений. Созданные по новейшему 5-нанометровому технологическому процессу процессоры AMD Ryzen 7000-й серии устанавливаются в новый разъем AM5. В процессорных разъемах типа LGA контакты размещены на материнской плате, а не на процессоре, что снижает риск случайно погнуть их в процессе сборки. Разъем AM5 поддерживает термопакет до 170 Вт, что позволяет обеспечить более высокую вычислительную производительность процессоров с большим числом ядер под интенсивной вычислительной нагрузкой.

Нововведения этой платформы не ограничиваются процессорным разъемом. Материнские платы на базе чипсетов X670E и X670 поддерживают модули оперативной памяти новейшего стандарта DDR5. Память DDR5 обеспечивает на 50% более высокую скорость передачи данных, чем модули памяти предыдущего поколения DDR4, а материнские платы ASUS предлагают множество аппаратных и программных оптимизаций, которые позволяют разгонять соответствующие модули памяти до предельных значений.

Кроме того, материнские платы серий X670E и X670 предлагают поддержку интерфейса PCIe 5.0. Скорость передачи данных в нем удвоена по сравнению с предыдущим стандартом PCIe 4.0, а увеличенная пропускная способность позволила оснастить материнские платы ASUS серий X670E и X670 высокоскоростными USB-портами. Модели, оснащенные новейшими портами USB4 и USB 3.2 Gen 2x2 есть во всех линейках.

Платы серий X670E и X670 различаются набором слотов с поддержкой интерфейсов PCIe 5.0 и PCIe 4.0. Буква «E» в названии серии X670E означает «Extreme» – такие материнские платы оснащаются слотом PCIe 5.0 x16 и как минимум одним разъемом M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 5.0. Для тех, кто хочет создать высокоскоростную систему хранения, разработан целый ряд моделей, предлагающих для этого все условия. Большинство материнских плат ROG Strix X670E имеют как минимум два встроенных слота PCIe 5.0 M.2, а флагманская плата ROG Crosshair X670E Extreme предлагает в общей сложности четыре слота PCIe 5.0 (встроенные и на картах расширения). Поскольку новейшие твердотельные накопители с подключением к слоту M.2 могут выделять больше тепла, в материнских платах ASUS серий X670E и X670 особое внимание уделено охлаждению. Многие слоты M.2 оснащены двухсторонними радиаторами для лучшего отведения тепла.