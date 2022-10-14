Microsoft объявила о проведении ребрендинга приложения Office для Windows, Android и iOS. Теперь оно будет называться Microsoft 365, а также получит новый логотип и некоторые дополнительные функции. Хотя отдельные приложения, такие как Word, Excel, Outlook и PowerPoint, никуда не денутся, в дальнейшем софтверный гигант будет преимущественно ассоциировать их с Microsoft 365, а не Microsoft Office.

Microsoft продвигает упомянутый бренд с момента переименования Office 365 в Microsoft 365 два года назад, но анонсированные изменения носят более масштабный характер. «В ближайшие месяцы office.com, мобильное приложение Office и приложение Office для Windows станут приложением Microsoft 365 с новым логотипом, новым внешним обликом и ещё большим количеством функций», — говорится в сообщении Microsoft.

Согласно имеющимся данным, логотип и дизайн сайта office.com изменятся в ноябре, а в январе следующего года ребрендинг ждёт приложение Office для Windows, Android и iOS. Таким образом, Microsoft 365 будет включать в себя Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Loop, Clipchamp, Stream и представленное на этой неделе приложение Designer, способное создавать изображения по их описанию. Вместе с этим пользователей ждёт обновлённый интерфейс и дополнительные опции, которые сделают взаимодействие с Microsoft 365 более продуктивным.

Отметим, что бренд Microsoft Office не исчезнет с рынка. Microsoft будет продолжать предлагать покупку офисных пакетов Office 2021 и Office LTSC частным клиентам и бизнесу. Несмотря на это Microsoft Office является устаревшим брендом, а это означает, что новые функции будут появляться в Microsoft 365, а не в Office.