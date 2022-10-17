Представлен первый электромобиль Jeep

Компания Jeep представила свой первый электромобиль, которым стал компактный внедорожник Jeep Avenger, ориентированный в первую очередь на европейский рынок, где он поступит в продажу в начале 2023 года.

Выпускать новый Jeep Avenger будут на польском заводе концерна Stellantis в городе Тыхы. Он построен на 400-вольтовой электрической платформе и приводится в движение единственным электродвигателем мощностью 156 л.с. с 260 Нм крутящего момента.

Новинка поддерживает шесть режимов движения: «Нормальный» (для повседневной езды), «Спорт», «Эко» (для увеличения запаса хода), «Снег», «Грязь» и «Песок». Автомобиль получил аккумулятор производства Stellantis емкостью 54 кВт•ч, который обеспечивает ему запас хода в 400 км по циклу WLTP. Зарядка от адаптера мощностью 100 кВт с 20 до 80% занимает 24 минуты, а всего три минуты зарядки позволяют увеличить запас хода на 30 км. Полная зарядка от кабеля переменного тока мощностью 11 кВт занимает 5,5 часа.

Новый Jeep Avenger имеет длину всего 4,08 м. У него короткие передний и задний свесы, что улучшает его пропорции, маневренность и проходимость. Дорожный просвет составляет 200 мм.

В салоне Jeep Avenger есть цифровая приборная панель диагональю 7 или 10,25 дюйма (в зависимости от комплектации) и 10,25-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы. Также он может похвастаться кожаными сиденьями с массажем и многочисленными регулировками, люком и беспроводным зарядным устройством для смартфонов. Общий объем отсеков для хранения вещей в салоне достигает 34 литров.

Из активных систем безопасности и помощи водителю Avenger получил систему мониторинга слепых зон, функцию распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль с автоматическим удержанием в полосе и экстренным торможением перед пешеходами и препятствиями.