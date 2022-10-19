Philips Monitors представляет новые модели мониторов с док-станцией USB-C и веб-камерой

Современным профессиональным пользователям гораздо проще адаптироваться к новым технологиям. Учитывая постоянные изменения в рабочих ритмах, пространствах и стилях, компания MMD представляет новую серию моделей, разработанных с учетом этих потребностей. Мониторы Philips 34B1U5600CH, 24B1U5301H и 27B1U5601H обладают широким набором функций, обеспечивающих удобство проведения видеоконференций, продуктивность и комфорт в любом рабочем пространстве, отдавая приоритет возможностям подключения и многозадачности.

Ключевые особенности

Веб-камера 5 Мп, микрофон с шумоподавлением и два встроенных 5-ваттных динамика обеспечивают безупречное качество видеоконференций

Протокол USB 3.2 обеспечивает высокоскоростную передачу данных

DisplayPort обеспечивает подключение дополнительных экранов

Встроенный KVM-переключатель обеспечивает легкое переключение между источниками сигнала

Модели с диагоналями 27" и 34" также предлагают док-станцию USB-C с RJ45 и питанием до 100 Вт.

PowerSensor обеспечивает экономию электроэнергии до 80%

Подставка SmartErgoBase обеспечивает удобство регулировки эргономических параметров

Упаковка на 100% изготовлена из подходящих для переработки материалов

«Philips Monitors стремится предложить своим профессиональным пользователям всё необходимое для того, чтобы каждый рабочий день приносил максимальную пользу. Мониторы 24B1U5301H, 27B1U5601H и 34B1U5600CH обладают широким набором функций для обеспечения максимальной продуктивности дома или в офисе, при этом обеспечивая комфорт и благополучие пользователей, предлагая технологии для улучшения виртуального сотрудничества и многозадачности. Плюс, который порадует многих, заключается в том, что эти модели безопасны для окружающей среды и энергоэффективны», - рассказал Артем Хоменко (Artem Khomenko), руководитель отдела управления продуктами в компании MMD Monitors Displays.

Мониторы Philips 24B1U5301H, 27B1U5601H и 34B1U5600CH созданы для облегчения любой задачи. Они демонстрируют яркое, живое и качественное изображение, способное удовлетворить даже самых требовательных профессиональных пользователей, работающих в таких областях, как CAD-CAM, 3D-графика или фото. Все три модели оснащены четким изображением и широкими углами обзора 178/178°, благодаря технологии IPS (модели 24" и 27") и технологии VA (модель 34"). Мониторы 34B1U5600CH и 27B1U5601H обладают технологией CrystalClear Quad HD, обеспечивающей яркое насыщенное изображение, способное удовлетворить даже самых требовательных профессионалов в области CAD-CAM, 3D-графики или фотографии.

Возможности подключения и многозадачность являются приоритетными благодаря инновационным технологиям, таким как USB Type-C с возможностью подключения с помощью одного кабеля, который обеспечивает одновременную высокоскоростную передачу данных, работу в сети и зарядку ноутбука, или интегрированный KVM-переключатель MultiClient, который позволяет пользователям управлять двумя отдельными ПК с помощью одного монитора, клавиатуры и мыши и дает им возможность переключаться между источниками одним нажатием кнопки. DisplayPort-out - еще одна функция, которая упрощает рабочий день, позволяя пользователям соединять рабочие станции в цепочку, и работает совместно с USB 3.2, что обеспечивает более быстрое и полное подключение периферийных устройств, минимизируя нагромождение проводов на столе.

Встроенная веб-камера 5 Мп, микрофон с шумоподавлением и динамики повышают эффективность совместной работы как в режиме оффлайн, так и онлайн. В то время как микрофон и динамики обеспечивают четкую связь, веб-камера защищает конфиденциальность пользователей с помощью физического переключателя и оснащена высокотехнологичными сенсорными датчиками для быстрого и безопасного распознавания лица с помощью технологии Windows Hello.

Модели Philips 24B1U5301H, 27B1U5601H и 34B1U5600CH обеспечивают визуальный и эргономический комфорт в виде регулируемой по наклону, повороту и высоте подставки и сертификации TUV Eye Comfort для снижения усталости глаз. Все это обеспечивает максимальный комфорт в процессе длительной работы на компьютере. Эти модели также оснащены системой PowerSensor, которая экономит потребление электроэнергии до 80%, и системой LightSensor, обеспечивающей идеальную яркость при минимальных затратах энергии.

Philips 24B1U5301H, 27B1U5601H и 34B1U5600CH поступят в продажу в конце октября по рекомендованным розничным ценам 1089, 1362 и 1882 белорусских рубля соответственно.