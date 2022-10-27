«Великий камень» и особая экономическая зона «Лотос» (РФ) будут развивать сотрудничество

26 октября 2022 года администрация индустриального парка «Великий камень» и особая экономическая зона «Лотос» (Российская Федерация) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте Парка.

Подписание состоялось в формате онлайн в рамках встречи Премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко и губернатора Астраханской области И.Ю.Бабушкина. Согласно документу, стороны будут развивать взаимодействие в области реализации и продвижения инвестиционных проектов, проводить совместные мероприятия и осуществлять информационное сотрудничество.

Особая экономическая зона «Лотос» находится в Астраханской области. Она создана для размещения промышленных производств, связанных с судостроением, машиностроением и нефтегазовым сектором, а также другими высокотехнологичными областями.