Viber проводит в Беларуси творческий конкурс для детей

Viber приглашает пользователей из Беларуси присоединиться к конкурсу «Стикерпак для всей семьи».

Это конкурс для детей, в рамках которого участники смогут продемонстрировать свои творческие способности и получить шанс стать одним из соавторов уникального стикерпака, который будет выпущен на платформе Viber и станет доступен для всех пользователей из Беларуси.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо создать рисунок на тему семьи или семейного досуга и отправить его вместе с заявкой в специальный конкурсный чат-бот в Viber в период с 3 по 17 ноября включительно.

Из всех рисунков, загруженных участниками в чат-бот, жюри в составе представителей мессенджера выберет те, которые примут участие в финальном пользовательском голосовании в конкурсном чат-боте. Проголосовать и выбрать лучшие рисунки смогут все пользователи чат-бота: так, 10 финалистов, чьи рисунки получат больше всего голосов по итогам голосования, станут победителями. Их работы войдут в общий уникальный стикерпак конкурса. Также авторы рисунков, вошедших в стикерпак, получат памятные сувениры от Viber.

Для всех участников конкурса Viber подготовил приятный сюрприз: конкурсанты смогут принять участие в творческом онлайн-мастер-классe по иллюстрациям от приглашенного лектора. В увлекательном формате иллюстратор расскажет участникам о том, как сделать свои рисунки еще интереснее, а также поделится секретами, которые должен знать каждый начинающий иллюстратор.