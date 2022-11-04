В «Великом камне» зарегистрировали новых резидентов

В качестве резидентов парка «Великий камень» зарегистрированы 6 компаний с капиталом из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Это РУП «Белтаможсервис», ООО «ЭйАй Форстех Бел», ООО «Научно-исследовательский институт наук о жизни Хунцзюбел», ООО «Лаудинг», ООО «Суперпак Инновейшен» и ООО «Линк Принт».

Кроме этого, подписаны соглашения между Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении и «Компанией по развитию индустриального парка» об открытии представительства в «Великом камне», а также «Компанией по развитию индустриального парка» и одним из крупнейших издательств Китая об издании на русском языке работ о традиционной китайской медицине доктора Цай Чуанцина.

Также в «Великом камне» запущено производство одного из резидентов – компании «КУВО» (Республика Беларусь). Предприятие является крупнейшим в СНГ производителем широкой номенклатуры стекол для всех видов наземного транспорта. На территории индустриального парка построен завод площадью 7000 кв.м, действует филиал в г. Могилеве. Экспортная составляющая проекта – не менее 70%.