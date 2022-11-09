Сервис видеоконференцсвязи Zoom запустил собственную почтовую службу и календарь в рамках расширения бизнес-функций, анонсированных на ежегодном мероприятии Zoomtopia. Бета-версии приложений «Почта» и «Календарь», визуально напоминающие Outlook, интегрированы в новый интерфейс Zoom One вместе с другими инструментами, такими как Team Chat и Whiteboard.

Недавний запуск Zoom Team Chat подтвердил намерение Zoom конкурировать в бизнес-сегменте с другими сервисами, такими как Slack или Microsoft Teams. Крупные игроки этого сегмента продолжают гонку за предоставление клиентам полноценного гибридного рабочего решения, помимо прочего, включающего в себя средства для коммуникации, электронную почту и видеоконференцсвязь. Интеграция почтовой службы и календаря позволит Zoom вплотную приблизиться к Office 365, предоставляя клиентам возможность использовать схожий набор инструментов.

Небольшие компании, у которых нет в штате IT-сотрудников, могут быть заинтересованы в переносе серверов электронной почты на более безопасную платформу. Кроме того, почтовый сервис и календарь Zoom вместе с остальными функциями платформы могут рассматриваться клиентами как альтернатива аналогичным предложениям конкурентов, в том числе Microsoft 365 и Google Workspace.

Согласно имеющимся данным, почтовый сервис Zoom поддерживает сквозное шифрование. Сами же нововведения ориентированы на представителей малого и среднего бизнеса, которые заботятся о конфиденциальности данных. Кроме того, решение «всё в одном» упростит рабочие процессы, поскольку избавит от необходимости переключаться между разными приложениями.