GitHub добавила голосовое управление в Copilot

Принадлежащая Microsoft компания GitHub экспериментирует с интеграцией возможностей голосового управления для инструмента Copilot, используемого для автоматического дополнения кода, поиск которого по открытым базам осуществляет нейросеть. Командой «Hey, GitHub!» можно активировать Copilot для внесения кода голосом без использования клавиатуры, аналогично тому, как происходит взаимодействие с Apple Siri или Google Ассистентом.

Функции голосового управления станут доступны пользователям GitHub, которые взаимодействуют с Copilot — ИИ-инструментом стоимостью $10 в месяц. GitHub запустил его в начале этого года для помощи программистам в написании кода. Copilot предлагает варианты дополнения уже написанного кода в интегрированной среде разработки (IDE), такой как Visual Studio Code, Neovim и JetBrains. Copilot также может предлагать сложные алгоритмы наряду с шаблонным кодом и помощью в модульном тестировании.

«Используя силу вашего голоса, мы рады предоставить возможность использования преимуществ GitHub Copilot ещё большему числу разработчиков, включая тех, кому трудно набирать текст руками», — говорится в заявлении GitHub. На данном этапе голосовое управление Copilot доступно в тестовом режиме в Visual Studio Code, но в дальнейшем разработчики планируют планомерно расширять область его присутствия и возможности. Разработкой функций голосового управления занимается команда GitHub Next, деятельность которой связана с созданием экспериментальных функций внутри проекта.