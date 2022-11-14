А1, Альфа и Mastercard сделали покупки выгоднее: как экономить 10% с картой Nova

А1 и Альфа Банк совместно с Mastercard запустили бонусную программу для держателей карты Nova. Ее участники смогут накапливать баллы за платежи по карте Nova и обменивать их на купоны номиналом от 10 до 200 рублей.

Одно из главных преимуществ бонусной программы карты Nova – возможность выбирать самые интересные для каждого держателя скидки в магазинах-партнерах. Для этого достаточно накапливать бонусные баллы за расчеты картой Nova. Так, совершая покупки до 31 декабря 2022 года включительно в сетях «Соседи» и Green на сумму в чеке от 20 рублей, держатели карты смогут возвращать 10% баллами бонусной программы.

Баллы начинают начисляться после регистрации в личном кабинете пользователя. В месяц можно накопить до 300 баллов, а потратить – в течение 180 календарных дней с момента начисления. Накопленные баллы можно обменивать на купоны, которыми можно оплатить до 100% от стоимости товаров и услуг. Список партнеров многообразен – накопив баллы, их можно потратить на скидки в большинстве популярных мест: интернет-магазинах, фитнес-центрах, крупных сетевых гипермаркетах, аптеках, зоомагазинах и других точках. Ознакомиться с подробными условиями бонусной программы, а также актуальным списком партнеров можно на сайте nova.by.

Уникальной особенностью карты Nova является предоставление держателям скидки 50% на услуги мобильной связи А1. Все, кто успеет оформить карту Nova до 31 декабря 2022 года включительно, на протяжении следующих шести месяцев будут получать эту скидку вне зависимости от суммы операций по карте. А далее – для сохранения скидки нужно только совершать транзакции по карте в сумме 500 белорусских рублей в месяц.

Карта Nova – это бесплатная пластиковая карта Mastercard в белорусских рублях с широкими возможностями: такими как выпуск дополнительной цифровой карты в долларах США, снятие наличных без комиссии в банкоматах Альфа Банка и до 500 рублей в месяц в банкоматах других банков, оформление овердрафта до 5000 рублей на специальных условиях.