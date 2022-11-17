«Великий камень» и Научный город Западного Китая подписали соглашение о сотрудничестве

15 ноября 2022 года индустриальный парк «Великий камень», Научный город Западного Китая (г.Чунцин, КНР), «Чунцинская инвестиционная группа по развитию высоких технологий и строительству» в формате онлайн подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте индустриального парка.

Документ предполагает взаимодействие в привлечении инвестиций, в том числе развития проектов в сфере научных исследований и разработок, электронной коммерции и других областях.

Научный город Западного Китая – зона инновационных технологий, расположенная в городе Чунцин. Он объединяет более 20 промышленных объектов, а также около 30 высших учебных заведений, лаборатории, экспериментальную зону свободной торговли и комплексную бондовую зону.