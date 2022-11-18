Резидент «Сколково» создал самый большой российский 3D-принтер

Резидент «Сколково», компания «Ф2 Инновации», которая занимается разработками и производством промышленных 3D-систем, выпустила новинку — гранульный 3D-принтер с самой большой областью печати. Он способен создать детали до 4 метров в длину, 2 метров в ширину и метра в высоту и на 90% состоит из российских комплектующих.

F2 Gigantry стал первым крупногабаритным российским 3D-принтером. Он представляет собой открытый портал с экструдером (часть, которая расплавляет полимер и, двигаясь по определенной траектории, выращивает модель слой за слоем), способным создавать детали до 4 метров в длину, 2 метров в ширину и 1 метра в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем — переработанным гранулятом.

3D-печать становится все более востребованной для модернизации промышленности. Она помогает решить вопрос о быстрой и качественной замене импортных решений, а также ускорении производства с увеличением количества выпускаемой продукции. F2 Gigantry позволит предприятиям, в частности, в аэрокосмической отрасли, создавать крупногабаритные полимерные детали быстро и дешево, сокращая издержки в сравнении с традиционными способами изготовления до 40 раз.

Первый из серии принтер модели F2 Gigantry был разработан под заказ для печати оснастки для выкладки композитных крыльев самолетов. Подобные зарубежные решения, в среднем, стоят свыше 60 млнрос. рублей. Резиденту «Сколково» удалось в разы сократить стоимость оборудования за счет технологических ноу-хау и использования российских комплектующих, что показывает устойчивость производства к санкционному давлению.

Оборудование F2 innovations может быть полезно на предприятиях оборонно-промышленной, авиакосмической, автомобильной, машиностроительной отраслей, а также институтов и исследовательских лабораторий для создания крупногабаритных пресс-форм, пуансонов, матриц, оснастки для выкладки ПКМ (композитных материалов) и других деталей.

Продукция пермской компании имеет сертификат СТ-1, подтверждающий производство оборудования на территории РФ. F2 Gigantry на 90% состоит из российских комплектующих и находится на этапе сертификации.