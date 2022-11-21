Встречайте наступающий год вместе с новым автомобилем и тарифами «МЕГА» от А1!

К новогодним праздникам А1 подготовил для новых абонентов домашнего интернета и ТВ на тарифных планах линейки «МЕГА» незабываемый сюрприз – розыгрыш автомобиля Nissan Terrano Elegance Plus.

Чем ближе конец года, тем выгоднее становятся условия подключения. Вместе с возможностью выиграть автомобиль при подключении к тарифу «МЕГА Макс» абоненты получат отличные условия пользования домашним интернетом, мобильной связью и ТВ от VOKA со скидкой 25% на целых 24 месяца с момента подключения!

В тарифный план входит:

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

130 каналов ТВ от VOKA;

безлимитный мобильный интернет;

безлимит звонков во все сети.

Для участия в розыгрыше необходимо:

Шаг 1: Выбрать любой тарифный план из линейки «МЕГА».

Шаг 2: Оформить заявку и заключить договор в период с 17.11.2022 до 15.01.2023 г.

Шаг 3: Оформить заявку на монтажные работы и подключить услуги до 29.01.2023 г.

Шаг 4: Согласиться на участие в рекламной игре по ссылке.

Не упустите отличную возможность сделать себе незабываемый подарок к новогодним праздникам! Подробнее с правилами розыгрыша можно ознакомиться по ссылке. А для подключения «МЕГА» необходимо оставить заявку на internet.A1.by, по телефону 150, в магазинах А1 или дилерских салонах, включая салоны «Алло!» и «На связи».

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

Детальнее о рекламной игре можно узнать по номеру телефона горячей линии +375291961716 в будние с 10.00 до 17.00, а также на сайте www.mega.a1.by. Период проведения рекламной игры «МЕГА Движ»: с 17.11.2022 по 17.02.2023 (включая проведение розыгрыша и срок выдачи призов). Унитарное предприятие «А1». УНП 101528843.