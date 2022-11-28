«Роскосмос» и блокчейн-компания Web3 Tech запустили сервис защиты интеллектуальной собственности

Госкорпорация "Роскосмос" и российская блокчейн-компания Web3 Tech (ранее работавшая под брендом Waves Enterprise) стали лауреатами премии Intellectual Property Russia Awards за разработку блокчейн-сервиса IP Guard по защите интеллектуальных прав малого, среднего и крупного бизнеса.

"Запущенное полнофункциональное решение IP Guard позволит правообладателям сократить затраты и время на выявление нарушений прав на их товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности. Ежегодный убыток российской экономики из-за недостаточного внимания к охране и защите интеллектуальной собственности эксперты оценивают в 3,52 трлн рос. рублей", - отметили в госкорпорации.

Там пояснили, что сервис рассчитан на привлечение фрилансеров, которые за вознаграждение будут помогать правообладателям сократить время и затраты на выявление нарушений их прав на интеллектуальную собственность. Платформа будет обеспечивать подтверждение выявленных фактов с использованием усиленной электронной подписи и криптографической метки времени.

Пилотный запуск сервиса состоялся в 2021 году, сейчас он запускается в полнофункциональном формате после тестирования и станет доступен для всего рынка.