Mozilla представила конфиденциальный офлайн-переводчик для Firefox

Mozilla представила конфиденциальный инструмент Firefox Translations для офлайн-переводов в своём браузере.

В отличие от Google Translate, Bing Microsoft Translator, DeepL Translate и прочих онлайн-сервисов подобного типа, алгоритмы расширения Firefox Translations работают полностью в офлайн-режиме. Другими словами, переводы выполняются локально на компьютерах пользователей без передачи обрабатываемых текстовых данных на сторонние серверы.

В настоящий момент Firefox Translations поддерживает работу с 10 языками: английским, испанским, немецким, французским, итальянским, болгарским, португальским, польским, эстонским и чешским. Работы продолжаются, на очереди русский, украинский, персидский (фарси), исландский, норвежский нюнорск, норвежский букмол и голландский языки.

В разработке Mozilla сотрудничает с The Bergamot Project Consortium, основной специализацией проекта является организация машинных переводов, локально выполняемых в браузере. Кроме того, в проекте участвуют несколько европейских университетов. Средства получены из европейского фонда программы Horizon 2020.

Firefox Translations продолжает совершенствоваться, а финансирование Евросоюзом, возможно, позволит проекту избежать мрачной судьбы Firefox OS и других, не оправдавших ожиданий инициатив. Пока на странице проекта насчитывается чуть более 40 тыс. пользователей.