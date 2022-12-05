В России представили новую операционную систему Green Linux

В России представили новую операционную систему Green Linux, которая является форком (ответвлением) Linux Mint. Её поддерживают специалисты российского сообщества.

Эта ОС заявлена как бесплатная и защищённая от санкций. Утверждается, что есть возможность отзыва последнего доступного коммерческого SSL сертификата от GlobalSign. Это лишит россиян возможности пользоваться онлайн-банками и сайтами, где используется сертификат

Green Linux поддерживает сертификаты от Минцифры, так что эта ОС обеспечит доступ ко всем ресурсам. Также в сборке есть отечественное ПО. Например, вместо браузера Firefox здесь предустановлен браузер от Яндекса

Самое интересное, что дистрибутив пока даже внешне неотличим от Linux Mint, хотя в будущем обещан свой вариант дизайна. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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