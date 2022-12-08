IBM приобретёт компанию Octo

Компания International Business Machines (IBM) договорилась с инвестиционной фирмой Arlington Capital Partners о приобретении компании Octo, которая занимается оказанием цифровых услуг правительству. Условия сделки не разглашаются.

Если всё пройдёт по плану, то Octo будет в составе IBM Consulting, которое занимается консалтингом и оказанием услуг. Планируется, что сделку закроют до конца 2022 года.

Учитывая, что IBM Consulting увеличила выручку на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатели выросли до 4,4 миллиарда долларов. общая же выручка IBM повысилась на 6,5% — до 14,11 миллиарда долларов.

При этом котировки акций по состоянию на вчерашний вечер, среду, упали на 0,2%, хотя общая стоимость компании с начала текущего года выросла на 10,2% и составила 133,4 миллиарда долларов.