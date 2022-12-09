В Microsoft Teams появилась бесплатная возможность организации сообществ

Компания Microsoft объявила о запуске функции Communities в своём сервисе для совместной работы Teams. Она предназначена для создания и организации групп пользователей с применением основных возможностей сервиса софтверного гиганта. Функция Communities поддерживает возможность использования календаря, собраний и чатов Teams.

Пользователи Communities могут задействовать разные инструменты Teams, включая групповые чаты и звонки, обмен файлами, а также общий календарь для организации каких-либо встреч и мероприятий. Согласно имеющимся данным, новая функция нацелена на пользователей разных категорий, включая представителей малого бизнеса, коллег по работе и др. Отметим, что Facebook, Reddit, Discord, WhatsApp, Twitter и другие сервисы уже давно предоставляют разные варианты организации групп пользователей в интернете, поэтому с запуском новой функции Microsoft фактически выйдет на и без того переполненный сегмент рынка.

В дополнение к этому пользователям Communities будут доступны шаблоны для быстрого создания групп. В бесплатной потребительской версии Teams для устройств на базе Android и iOS новая функция станет доступна в ближайшее время, а позднее она появится в десктопной версии приложения. Для использования новой функции потребуется наличие учётной записи Microsoft, а приглашать новых пользователей в создаваемые группы можно посредством распространения специальной ссылки, генерируемой сервисом.