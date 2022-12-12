В Беларуси начались продажи Huawei Mate 50 Pro – лучшего камерофона в мире по версии DXOMark

В торговых сетях появился смартфон с лучшей в мире камерой по версии DXOMark. Флагман Huawei Mate 50 Pro отличают ультракамера XMAGE с 10-фазной регулировкой диафрагмы и технология XD Optics для большей четкости и естественной цветопередачи, сверхпрочное стекло Kunlun и аварийный режим при низком заряде батареи. В продажу поступил и смартфон Huawei Mate 50, который также выделяется мощной основной камерой и стильным дизайном.

Топовый камерофон Huawei Mate 50 Pro доступен в цветах «элегантный черный», «снежное серебро» и «рассвет в горах» (последний – в корпусе из эко-кожи со сверхпрочным стеклом Kunlun). Смартфон Huawei Mate 50 представлен в оттенках «элегантный черный» и «снежное серебро». Первых покупателей ждет подарок – смарт-часы Huawei Watch GT3 46 мм Active.

Флагман Huawei Mate 50 Pro назван лабораторией DxOMark лучшим камерофоном в мире. В конце октября он вышел на первое место в глобальном рейтинге со 149 баллами и до сих пор остается лидером списка.

Камерофон Huawei Mate 50 Pro с ультракамерой XMAGE и технологией XD Optics

Передовые технологии выводят на новый уровень возможности камерофона Huawei Mate 50 Pro. Классический дизайн украшает блок камер в форме кольца, обрамленного cтупенчатым паттерном Clous de Paris. Ранее он стал атрибутом швейцарских часов и предметов роскоши. В каждой детали присутствует эстетика симметрии.

Самой необычной выступает версия Huawei Mate 50 Pro в корпусе из эко-кожи в оранжевом цвете («рассвет в горах»). Он покрыт прочным стеклом Kunlun, которое разработано Huawei и в более чем 10 раз устойчивее к падениям в сравнении с обычным. Швейцарская компания SGS провела сертификацию и оценила прочность покрытия на пять звезд.

В модели Huawei Mate 50 Pro используется ультракамера XMAGE с широкой диафрагмой. В профессиональном режиме можно выбирать между 10 фазами настройки для поиска оптимального сочетания размытия и резкости. Строение камеры позволяет создавать шедевры мобильного фотоискусства.

Основная камера на 50 Мп работает вместе с 13-мегапиксельным модулем со сверхширокоугольным объективом и телескопическим модулем на 64 Мп. Для приближения объектов можно задействовать 100-кратный зум. Режим «‎Супермакро‎» для изучения микромира включается автоматически, когда камера направлена на объект в диапазоне от 3 до 5 см.

Технология XD Optics обеспечивает естественные цвета и повышенную четкость при любом освещении. Текстуры и оттенки на фотографиях получаются такими же, какими мы их видим в реальности. Это позволяет добиваться сбалансированных и кристально чистых кадров в разных ситуациях.

Смартфон обладает превосходным режимом ночной съемки. Даже вечерние снимки имеют высокую детализацию. Для портретов присутствует эффект боке.

Спереди установлена фронтальная камера на 13 Мп с модулем измерения глубины резкости. Специальный датчик следит за положением объекта во время съемки.

Смартфон Huawei Mate 50 Pro оборудован 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon. В качестве экрана – OLED-дисплей на 6,74 дюйма с частотой обновления в 120 Гц. Его разрешение – 2616 на 1212 пикселей. Экран показывает 1,07 млрд цветов.

В камерофон встроена вместительная батарея на 4700 мАч. Она поддерживает быструю проводную зарядку SuperCharge на 66 Вт⁠⁠ и беспроводную – на 50 Вт⁠⁠.

Предусмотрен специальный аварийный режим при низком заряде. Переход на него происходит, когда уровень батареи опускается до 1%. После этого смартфон предоставит еще до 12 минут разговоров или до 3 часов в режиме приема звонков и сообщений.

Модель Huawei Mate 50 Pro отличается повышенной защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Оранжевый корпус еще более водонепроницаем и может погружаться на глубину до 6 метров⁠.

В камерофоне реализован удобный и простой интерфейс. В частности, можно отправлять файлы и картинки путем перетягивания, а для доступа к приложениям можно использовать свайп – провести вверх по значку. В свою очередь функция «Мультискрин» позволяет моментально передавать файлы на ноутбук или планшет.

Смартфон Huawei Mate 50 с мощной камерой и аварийным режимом

Камерофон Huawei Mate 50 также развивает концепцию «стильной классики». Корпус выполнен по законам симметрии, а блок камер напоминает орбитальное кольцо, которое украшает элегантный паттерн Clous de Paris.

Смартфон оснащен ультракамерой XMAGE с 10-фазной диафрагмой, которая поглощает на 24% больше света. В зависимости от ситуации она подбирает нужный уровень резкости и размытости, а в профессиональном режиме позволяет это делать самостоятельно. Тем самым можно создавать фотографии журнального качества.

Основную камеру на 50 Мп дополняют сверхширокоугольник на 13 Мп и телескопический модуль на 12 Мп. Для съемок объектов вдали можно использовать 100-кратный зум. Технология XD Optics придает снимкам естественные цветы и улучшенную четкость. В свою очередь алгоритмы обработки изображения XD Fusion Pro делают фотографии ярче и контрастнее.

На передней стороне присутствует ультраширокоугольная камера на 13 Мп с датчиком пространственного положения. Фронтальная камера, как и основная, обеспечивает высокое качество фотографий, сделанных не только днем, но и ночью.

В смартфоне Huawei Mate 50 используется 6,7-дюймовый OLED-дисплей. Частота обновления – 90 Гц, а дискретизации касаний – 300 Гц. На экране можно рассмотреть более миллиарда оттенков, а его разрешение составляет 2700 на 1224 пикселя. Плавную работу обеспечивает производительный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon.

Камерофон оснащен аккумулятором на 4460 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperCharge на 66 Вт⁠⁠ и беспроводной – на 50 Вт⁠⁠. При низком заряде батареи (не больше 1%) включается специальный аварийный режим. В результате можно получить еще 12 минут разговора или 3 часа для приема звонков и сообщений.

Смартфон Huawei Mate 50 работает с фирменной оболочкой EMUI 13. С помощью функции SuperHub можно перетаскивать и временно хранить документы и картинки, тогда как SuperStorage удаляет повторяющиеся файлы и сжимает ненужные приложения. Для установки сторонних сервисов предусмотрены магазин AppGallery и система Petal Search. Они позволяют легко загружать популярные приложения – как мировые, так и белорусские.

Цена и доступность

Топовый камерофон Huawei Mate 50 Pro можно приобрести в конфигурации 8+256 ГБ в цветах «элегантный черный» и «снежное серебро» за 3499 рублей. Версия с 512 ГБ памяти представлена в оранжевом корпусе «рассвета в горах» по цене в 3999 рублей.

Смартфон Huawei Mate 50 имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и представлен оттенками «элегантный черный» и «снежное серебро». Его стоимость – 2699 рублей.

Камерофоны можно найти в крупных сетях Беларуси. Первые покупатели получат в качестве подарка смарт-часы Huawei Watch GT3 46 мм Active.