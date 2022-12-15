5 января в БГУИР пройдёт день открытых дверей

5 января 2023 года в БГУИР пройдёт общеуниверситетский день открытых дверей по адресу ул. Петруся Бровки, 4 (второй учебный корпус вуза). Начало в 11.00, сообщается на сайте вуза.



В актовом зале гостей встретят творческие коллективы БГУИР. После их выступлений абитуриенты познакомятся с ректором БГУИР Вадимом Богушем и ответственным секретарём приёмной комиссии.



Абитуриенты смогут пообщаться и с представителями каждого факультета. Выставка-презентация будет проходить с 11.00 до 14.00. Сотрудники и студенты факультетов сориентируют школьников в большом количестве направлений, расскажут подробнее об интересующих специальностях и помогут абитуриентам понять, где им будет интереснее учиться.

В конце 2022 года и начале 2023 дни открытых дверей также пройдут на всех факультетах БГУИР.