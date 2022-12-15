5 января в БГУИР пройдёт день открытых дверей

5 января 2023 года в БГУИР пройдёт общеуниверситетский день открытых дверей по адресу ул. Петруся Бровки, 4 (второй учебный корпус вуза). Начало в 11.00, сообщается на сайте вуза.

В актовом зале гостей встретят творческие коллективы БГУИР. После их выступлений абитуриенты познакомятся с ректором БГУИР Вадимом Богушем и ответственным секретарём приёмной комиссии.

Абитуриенты смогут пообщаться и с представителями каждого факультета. Выставка-презентация будет проходить с 11.00 до 14.00. Сотрудники и студенты факультетов сориентируют школьников в большом количестве направлений, расскажут подробнее об интересующих специальностях и помогут абитуриентам понять, где им будет интереснее учиться.

В конце 2022 года и начале 2023 дни открытых дверей также пройдут на всех факультетах БГУИР.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 