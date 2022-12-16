«Белтелеком» представил сеть электрозарядных станций под брендом Evika

«Белтелеком» презентовал новое направление своей деятельности – сеть электрозарядных станций под брендом Evika. Об этом сообщается на сайте компании.

Первая ЭЗС установлена возле сервисного центра «Белтелеком» по ул. Заслонова, 15 в г. Пинске. В ближайшее время появятся еще 19 зарядных комплексов в Минске, Бресте, Солигорске и других городах.

– Чтобы воспользоваться зарядкой, необходимо установить мобильное приложение ISKRA. Оно поможет найти ближайшую зарядную станцию на карте и проложить к ней маршрут, узнать технические параметры сессии, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий. Оплатить услуги можно картами самых популярных платежных систем, – рассказал заместитель генерального директора по экономике и коммерческим вопросам РУП «Белтелеком» Сергей Туромша.

Станции будут располагаться в спальных районах, возле офисов и бизнес-центров. В планах «Белтелекома» – масштабировать сеть ЭЗС по всей стране. Приложение «ISKRA» доступно для скачивания в App Store на iOS и в Google play на Android. Стоимость услуги составит 0,4 руб. за 1 кВт*ч.