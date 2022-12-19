Apple, Google и Mozilla совместно разработают новый бенчмарк для браузеров

Разработчики браузеров Apple Safari, Google Chrome и Mozilla Firefox решили объединиться и совместными усилиями создать эталонный браузерный тест нового поколения — он получил название Speedometer 3.

Представители Mozilla заявили в твиттере, что созданный несколькими разработчиками браузеров эталонный тест поможет создать «общее понимание того, что имеет значение». Для этого придётся учесть мнения всех сторон: веб-разработчиков, органов по стандартизации, разработчиков механизмов интерпретации кода, и разработчиков самих браузеров.

Создатели Apple WebKit увидели в совместном проекте возможность улучшить работу самого теста, а также повысить производительность Safari. Наконец, в Google отметили, что совместный проект не позволит никому из разработчиков браузеров склонить результаты проекта в свою пользу, а любые нестандартные изменения потребуют согласования всеми тремя сторонами.

Новый тест неизбежно будет применяться для сравнения, например, браузерных движков Safari WebKit с Chrome Blink или JS-движков Google V8 с Mozilla SpiderMonkey — и поможет выявлять более эффективные решения. На странице Speedometer на платформе GitHub сообщается, что третья версия теста пока пребывает на стадии создания и работает нестабильно — пользователям рекомендуется применять Speedometer 2.1, но надо помнить, что прошлая версия была разработана преимущественно командой Apple WebKit.