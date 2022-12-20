МТС предлагает создать цифровую «Гирлянду добра» и выиграть один из 20 флагманских смартфонов

МТС по случаю праздника разыграет флагманские смартфоны: стать обладателями одного из 20 современных гаджетов может любой абонент нашей компании, не приобретая дополнительных услуг, а просто приняв участие в рекламной игре «Гирлянда добра».

Для этого абоненты МТС, не имеющие блокировки номера или задолженности по оплате услуг, должны в период с 20 декабря этого года по 8 января 2023 года оставить заявку на праздничном сайте https://2023.mts.by/.

Сначала участникам предложат приобщиться к созданию большой новогодней digital-гирлянды. Эта активность — необязательное условие розыгрыша, она призвана поднять праздничное настроение. Каждое звено гирлянды будет символизировать доброе дело, которое хочется совершить в 2023 году, а ее общая длина продемонстрирует cтремление абонентов МТС к добрым поступкам.

Шанс получить Samsung Galaxy S22 Ultra будет у тех, кто пройдет регистрацию с указанием данных, в том числе номера телефона и адреса электронной почты, и согласится с правилами проведения рекламной игры. Ничего более от участников не требуется.

Принять участие в рекламной игре могут физические лица, одному абоненту можно регистрироваться на сайте столько раз, сколько у него есть действующих номеров.

Регистрация будет открыта до полуночи 8 января 2023 года. А розыгрыш призов проведут открыто 13 января 2023 года в 14.00. Имена счастливчиков определят случайным образом с помощью лототрона в присутствии всех желающих.

Срок проведения рекламной игры с 20 декабря 2022 года по 24 февраля 2023 года. Организатор — ООО «Брэнд-Мэйд», УНП 190638310.