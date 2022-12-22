Представлен уникальный дисплей Rælclear, который отображает информацию с двух сторон

Japan Display (JDI), совместно с Hitachi, Toshiba и Sony, анонсировали 20,8-дюймовый прозрачный ЖК-дисплей Rælclear, который будет показан вживую на выставке CES 2023.

Представители JDI заявили, что на выставке посетители смогут испытать интерактивную коммуникацию будущего, в которой искусственный интеллект сможет предоставлять услуги людям по обе стороны экрана одновременно

Компания JDI использовала свою запатентованную технологию для создания прозрачного дисплея с самым высоким в мире коэффициентом пропускания света. Экран является прозрачным, при этом он обеспечивает «уникальную двустороннюю связь».

JDI ранее выпустила 12,3-дюймовую версию такого экрана, а 20,8-дюймовая версия не только больше по размеру, но и имеет оригинальную технологию, которая удваивает частоту обновления и уменьшает мерцание. Кроме того, за счет использования новых светодиодов яркость увеличилась вдвое по сравнению с 12,3-дюймовой версией. Массовое производство запланировано на осень 2023 года .

20,8-дюймовый экран Rælclear имеет разрешение 1280 x 720, поддерживает 4096 цветов, частоту обновления до 120 Гц, имеет светопропускание 84% и максимальную яркость 300 кд/м2.

Выставка CES 2023 откроется в Лас-Вегасе, США, 5 января 2023 года.