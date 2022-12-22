"Горизонт" начал массовый выпуск и продажу ноутбуков

В Минске 22 декабря состоялся старт продаж белорусских ноутбуков - на второй день после начала их массового производства, сообщает БЕЛТА.

Торжественная церемония старта продаж прошла в Galleria Minsk в праздничной атмосфере и с презентацией белорусской новинки, которая сразу же привлекла большое количество участников и покупателей. Увидеть новый белорусский ноутбук, получить профессиональную консультацию от специалистов "Горизонта" и приобрести его можно уже сейчас.

"Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения, обеспечивающих показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки, сохраняя при этом исключительную автономность", - рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

Гендиректор пояснил, что над созданием продукта трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производственников, маркетологов с международным опытом работы.