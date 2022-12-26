В МТС появилась возможность приобрести сертификаты сервисной программы «Расширенная СМАРТ-гарантия»

В салонах связи МТС появилась возможность приобрести сертификаты сервисной программы «Расширенная СМАРТ-гарантия». Данная программа позволяет осуществить ремонт смартфона, планшета или ноутбука в счет действующего сертификата, который распространяется на все негарантийные случаи.

Переживаете о сохранности ваших новых гаджетов? У нас появилось отличное решение! Сертификат «Расширенной СМАРТ-гарантии» предоставляет возможность ремонта неисправностей смартфона, планшета или ноутбука, на которые не распространяются гарантийные обязательства производителя, например, возникшие при механическом повреждении оборудования, падении или попадании влаги, а также возмещение стоимости покрытия сертификата в результате хищения оборудования.

Какой срок действия Сертификата?

Оформленный в день покупки гаджета Сертификат позволяет ремонтировать устройство неограниченное количество раз в пределах суммы ремонта. Срок действия сервисной программы - 12 месяцев.

Гарантия на проведенный ремонт действует в течении 4 месяцев с момента получения отремонтированного устройства

Какие Сертификаты предлагаются?

Сертификаты можно приобрести единым платежом в официальных салонах связи МТС в день покупки гаджета. При этом сам гаджет может быть оформлен в рассрочку.

К оформлению доступны 6 видов сертификатов с разным номиналом.