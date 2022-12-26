В МТС появилась возможность приобрести сертификаты сервисной программы «Расширенная СМАРТ-гарантия»

В салонах связи МТС появилась возможность приобрести сертификаты сервисной программы «Расширенная СМАРТ-гарантия». Данная программа позволяет осуществить ремонт смартфона, планшета или ноутбука в счет действующего сертификата, который распространяется на все негарантийные случаи.
Переживаете о сохранности ваших новых гаджетов? У нас появилось отличное решение! Сертификат «Расширенной СМАРТ-гарантии» предоставляет возможность ремонта неисправностей смартфона, планшета или ноутбука, на которые не распространяются гарантийные обязательства производителя, например, возникшие при механическом повреждении оборудования, падении или попадании влаги, а также возмещение стоимости покрытия сертификата в результате хищения оборудования.
Какой срок действия Сертификата?
Оформленный в день покупки гаджета Сертификат позволяет ремонтировать устройство неограниченное количество раз в пределах суммы ремонта. Срок действия сервисной программы - 12 месяцев.
Гарантия на проведенный ремонт действует в течении 4 месяцев с момента получения отремонтированного устройства
Какие Сертификаты предлагаются?
Сертификаты можно приобрести единым платежом в официальных салонах связи МТС в день покупки гаджета. При этом сам гаджет может быть оформлен в рассрочку.
К оформлению доступны 6 видов сертификатов с разным номиналом.
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