Sony и Honda анонсируют свой первый совместный электромобиль на выставке CES

Предприятие Sony Honda Mobility (SHM) — совместный электромобильный проект Sony и Honda — намерено сделать важный анонс 4 января 2023 года. Он состоится в ходе выставки Consumer Electronics Show (CES), традиционно проходящей в начале января в Лас-Вегасе. По данным портала GSMArena, информацию о грядущем анонсе подтвердили представители обеих компаний.

В частности, в Sony подтвердили дату и время мероприятия, присоединиться к которому можно будет в режиме онлайн-трансляции на YouTube. Также техногигант подтвердил, что речь в числе прочего будет идти и о проектах Sony Honda Mobility. Компания пока предпочитала не распространяться о разрабатываемом электромобиле. Тем не менее уже известно, что производство первой модели должно начаться в 2026 году, компания сфокусируется на производстве и продажах в Северной Америке. Вторым на очереди является рынок Японии, а третьим — Европы.

Хотя многие сведения ещё подлежат подтверждению или перепроверке, компания ранее давала понять, что машина, до сих пор не имеющая даже собственного имени, может получить поддержку системы автономного вождения третьего уровня (в определённых условиях) и расширенного второго уровня (Level 2+) — во многих дорожных ситуациях. Также компания не исключала использования с электромобилем схемы дополнительных сервисов по подписке. По слухам, информационно-развлекательная система электромобиля будет включать полнофункциональную PlayStation 5.

Вклад Honda трудно переоценить — компания имеет колоссальный опыт в разработке и выпуске электромобилей. Пока неизвестно, будут ли отвечать за постпродажную поддержку Honda или Sony Honda Mobility (SHM). Совместное предприятие уже поделилось тизером с силуэтом нового автомобиля.

По данным GSMArena, компания Sony Honda Mobility уже сообщила, что предварительные заказы на машины предприятия начнут принимать в первой половине 2025 года.