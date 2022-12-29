Белорусским космонавтом, который полетит к МКС в следующем году, станет девушка

28 декабря 2022 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») состоялось заседание главной медицинской комиссии. На нём обсудили результаты прошедшего медицинского обследования шести кандидатов на полёт в космос от Республики Беларусь, точнее, кандидаток: все претендентки - девушки. О том, что отбор начался, стало известно несколько дней назад, а теперь медкомиссия выдала рекомендации о годности претенденток к дальнейшей подготовке к космическому полёту.

В начале 2023 года белорусской стороне предстоит выбрать основную и дублирующую кандидаток для прохождения в России подготовки к полёту на российском космическом корабле «Союз МС». Полёт, во время которого к Международной космической станции (МКС) отправится белорусский космонавт, планируется осенью 2023 года. По данным белорусского информационного агентства БелТА, в числе претенденток - бортпроводники авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская и Виктория Фидрус, государственный судебный эксперт Дарья Михнюк, акушер-гинеколог Ольга Герасимова, детский хирург Анастасия Ленкова и младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Беларуси Ольга Мастицкая. Одна из них станет «первым белорусским космонавтом в суверенной истории страны», заключило агентство.

Кроме того, комиссия признала космонавта Андрея Федяева годным к полету на МКС на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-6), запуск которого запланирован на февраль 2023 года в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.