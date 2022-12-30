В "Великом камне" зарегистрированы новые резиденты

В индустриальном парке «Великий камень» 28 и 29 декабря 2022 года зарегистрированы новые резиденты. Об этом сообщается на сайте Парка.

Инвестиционный проект компании с капиталом из КНР ООО «Юнчэнбел» связан с электронной коммерцией и оказанием международных логистических услуг. Ее учредителем является крупная китайская компания «СУМЕК Интернейшнл Технолоджи Трэйдинг». Новый резидент создаст платформу электронной торговли, позволяющую осуществлять импорт и экспорт механического и электрического оборудования. Также были подписаны соглашения о намерениях вхождения в парк в качестве резидентов ООО «Информационные технологии Форъю» и ООО «Информационные технологии Тонтунь» (КНР).

Белорусская компания ООО «Хьюман Крафт» будет производить медицинскую продукцию. Это индивидуальные протезы костной ткани на основе технологий 3D-печати. Они будут применяться в хирургии, травматологии, стоматологии и при лечении онкологических заболеваний.

Общее количество резидентов парка составляет 100 компаний. По итогам 2022 года в «Великом камне» зарегистрированы 19 резидентов.