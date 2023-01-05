Sony и Honda представили Afeela – совместный бренд автомобилей

В рамках выставки CES 2023 компания Sony Honda Mobility, учрежденная Sony и Honda, представила свой автомобильный бренд Afeela.

Название для автомобиля образовано от слова feel – чувствовать. Для того, чтобы «почувствовать» все происходящее на дороге и в салоне, в распоряжении автомобиля будет целых 45 различных датчиков. А для коммуникации с людьми предусмотрена длинная светодиодная полоска между фарами. «Общаться» она будет при помощи света.

Интересно, что несмотря на такое большое количество сенсоров и камер, пока заявлен лишь второй уровень автономности, но с планами перехода к третьему уровню. Если Honda отвечает за автомобильную составляющую, то Sony – за развлекательную. Умные технологии авто будут опираться на возможности чипов Qualcomm Snapdragon, а графический интерфейс пользователя будет реализован на базе Unreal Engine от Epic Games.

Первый Afeela будут собирать в США, на предприятии Honda в Огайо. Предварительные заказы начнут принимать в 2025 году, реальные продажи запустят в 2026 году. Вероятно, компания обойдется без дилеров: ранее говорилось, что Sony Honda Mobility собирается продавать авто онлайн.