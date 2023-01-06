5 января в БГУИР прошел День открытых дверей. Абитуриенты собрались во втором учебном корпусе, чтобы познакомиться с университетом, в котором хотят учиться.



Старшеклассников встретили студенты, преподаватели и руководство учреждения высшего образования. Каждый присутствующий в зале будущий абитуриент получил возможность задать свой вопрос ректору университета, первому проректору и заместителю председателя приемной комиссии Максиму Давыдову, а также декану ФДПиПО, ответственному секретарю приемной комиссии Василию Бондарику.

С 11.00 до 14.00 в холле первого этажа прошла выставка-презентация факультетов. Их представители ответили на вопросы абитуриентов, рассказали о специальностях, особенностях обучения и об организациях, где работают выпускники.



