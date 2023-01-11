Microsoft выпустила финальные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Компания Microsoft выпустила для операционных систем Windows 7 и Windows 8.1 пакет свежих исправлений и улучшений в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday).

Апдейты под номерами KB5022338 и KB5022352 для Windows 7 и Windows 8.1 стали последними, предоставленными Microsoft пользователям этих ОС. Теперь официальная поддержка Windows 7 и Windows 8.1 окончательно и бесповоротно прекращена.

Апдейт для Windows 7 приносит улучшение в системе аутентификации, которая могла сбоить, а также решена известная проблема с подключением приложений к базам данных, использующими Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) SQL Server Driver (sqlsrv32.dll). В Windows 8.1 решена аналогичная проблема с аутентификацией и подключением к базам данных, а также добавлено диалоговое окно с напоминанием о прекращении поддержки Windows 8.1.