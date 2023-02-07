В России создана первая система беспроводной зарядки электромобилей

Ученые ИТМО и компания «Яблочков» создали первую в России систему беспроводной зарядки любого электротранспорта (от электромобиля до электробуса). Система, которая проста и безопасна, как утверждают создатели, не требует громоздких коннекторов и проводов. Планируются, что эту технологию можно будет внедрить на остановках общественного транспорта или паркингах.

Привычный способ зарядки электромобилей не всегда удобен, потому что требует физического подключения проводов. Поэтому была создана новая система, которая работает на методе магнитной резонансной связи передатчика и приемника.

Ученые создали опытный образец, который сейчас передает мощность 11 кВт на расстояние до 300 мм. Эффективность зарядки достигает 95%. Система поддерживает международный стандарт беспроводной зарядки электромобилей SAE J2954.

За полгода планируется увеличить мощность зарядного устройства до 50 кВт, чтобы можно было быстро заряжать современные машины. В перспективе планируют создать зарядную станцию мощностью 300 кВт, которая позволит 30 минут заряжать электробусы и другую большую технику.