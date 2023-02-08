OnePlus представила свой первый планшет

Компания OnePlus официально дебютировала на рынке планшетов, представив на мероприятии Cloud 11, в числе ряда устройств свой первый планшетный компьютер OnePlus Pad.

Планшет оснащён 11,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800 × 2000 точек, частотой обновления 144 Гц и нестандартным соотношением сторон 7:5. Максимальная яркость экрана составляет 500 кд/м2, контрастность — 1400:1. Дисплей поддерживает технологии Dolby Vision и HDR 10+. Благодаря узким рамкам шириной 6,54 мм соотношение площади экрана к поверхности фронтальной панели составляет 88 %.

Планшет построен на 4-нм восьмиядерном чипе MediaTek Dimensity 9000 с тактовой частотой до 3,05 ГГц и графическим ускорителем Mali-G710 MC10. Объём оперативной памяти составляет до 12 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя UFS 3.1 равна 128 Гбайт.

OnePlus Pad оснащён двумя камерами: тыльной с разрешением 13 Мп и фронтальной 8-Мп камерой. Батарея ёмкостью 9510 мА·ч обеспечивает до 14,5 часа автономной работы в режиме воспроизведения видео и около 30 дней в режиме ожидания. Также сообщается о поддержке быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт, благодаря чему для восполнения заряда батареи с нуля до 100 % потребуется всего 80 минут. Аудиосистема планшета, включающая четыре динамика, обеспечивает высокое качество звука благодаря поддержке технологии Dolby Atmos.

Планшет работает под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой Oxygen OS 13. OnePlus оптимизировала программное обеспечение, что позволяет оставлять открытыми 24 приложения в фоновом режиме.

OnePlus Pad выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, обработанном на станке с ЧПУ, с гравировкой Star Orbit (Звездная орбита). Планшет поначалу будет доступен только в зелёном цвете (Halo Green).

Сообщается, что OnePlus Pad совместим со стилусом OnePlus Stylo и клавиатурой Magnetic Keyboard, которые продаются отдельно. Похоже, что OnePlus стремится создать полную экосистему устройств, похожую на те, что имеются у Apple и Samsung. В частности, компания сообщила, что планшет можно подключать к смартфонам OnePlus для передачи данных, чтобы исключить необходимость во второй SIM-карте.

Компания сообщила, что OnePlus Pad поступит в продажу в апреле, цена устройства пока неизвестна.