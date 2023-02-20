Microsoft наполнит поисковик Bing рекламой

Microsoft поделилась с рекламными агентствами планами монетизации своей обновлённой поисковой системе Bing, работающей на основе генеративного искусственного интеллекта. В частности, компания намерена размещать рекламные ссылки в ответах, сгенерированных ИИ. Кроме того рекламным объявлениям будут выделены места на странице выдачи Bing, сверху и снизу, как у Google и других поисковиков.

Первые результаты поиска и разговоры с чат-ботом, встроенным в Microsoft Bing, показали, что они могут быть непредсказуемыми. У Google с её Bard ситуация не лучше — материнский холдинг Alphabet потерял 100 миллиардов долларов рыночной стоимости в том числе из-за рекламного ролика, в котором чат-бот Bard сообщил неверную информацию.

Microsoft уже тестирует рекламу в своей ранней версии чат-бота в поисковике Bing, которая доступна ограниченному числу пользователей. Компания заявила, что берет традиционные поисковые объявления, в которых компании платят за показ их рекламы в результатах поиска по ключевым словам, и вставляет их в ответы, генерируемые чат-ботом Bing. Рекламные объявления в чат-боте Bing также могут занимать больше места на странице по сравнению с традиционными поисковыми объявлениями. Последние появятся в верхней части поисковой выдачи, а также внизу.

Microsoft также планирует другой формат рекламы в чат-боте, который будет ориентирован на рекламодателей в определённых отраслях. Например, когда пользователь спрашивает новый Bing с искусственным интеллектом: «Какие лучшие отели в Мексике?», ему может быть показана реклама отелей.

Новый Bing с ИИ потенциально может принести огромные прибыли Microsoft, ведь каждый процент, полученный на рынке поисковой рекламы даёт 2 миллиарда долларов дохода от рекламы. Пока веб-браузер Microsoft Edge, который использует поисковую систему Bing по умолчанию, имеет долю рынка менее 5 % по всему миру, согласно оценке аналитической компании StatCounter.

Майкл Коэн (Michael Cohen), исполнительный вице-президент Horizon Media, утверждает, что Microsoft рассчитывает, что ссылки в нижней части результатов выдачи чат-бота в Bing станут местами для рекламы. «Кажется, они намерены немедленно начать с интегрированной платной рекламы», — заявил Коэн, добавив, что Microsoft заявила, что дополнительная информация о стратегии может появиться в начале марта. Несмотря на уже проводимые тесты, Microsoft не указала сроки, когда бренды смогут напрямую покупать рекламу в чат-боте.

Omnicom, крупная рекламная группа, работающая с такими брендами, как AT&T и Unilever, сообщила клиентам, что поисковые объявления могут приносить меньший доход в краткосрочной перспективе, если чат-боты без рекламы будут занимать верхнюю часть поисковых страниц. В долгосрочной перспективе диалоговый ИИ, вероятно, станет доминирующим способом поиска в интернете, говорится в письме Omnicom клиентам. «Не будет преувеличением сказать, что объявления (Microsoft и Google) сигнализируют о самых больших изменениях в поиске за последние 20 лет», — заявили в Omnicom.