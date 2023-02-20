Starlink начала тестировать интернет-сервис «Глобальный роуминг» за $200 в месяц

Starlink уведомила некоторых пользователей о запуске тестирования нового спутникового интернет-сервиса, который будет работать «практически из любой точки мира». Услуга глобального роуминга будет стоить $200 в месяц, не считая покупки базового комплекта Starlink за $599.

Для работы новой услуги будут использоваться «межспутниковые каналы связи Starlink (космические лазеры)». В Starlink отметили, что глобальный роуминг не будет работать идеально: иногда соединение будет плохим, а иногда оно будет и вовсе недоступным. Однако компания обещает со временем улучшить работу услуги.

Starlink ожидает одобрения на свои услуги у регулирующих органов в различных странах, включая Индию, Пакистан и Камбоджу. Кроме того, компания не собирается развёртывать свой интернет в отдельных регионах. При этом она предлагает услугу глобального роуминга некоторым пользователям за пределами зоны покрытия, например, в Гренландии.

Существующий план Starlink RV за $135 в месяц позволяет пользователям подключаться к интернету во время путешествий. Но он доступен только в определённых частях земного шара, а сам доступ не имеет приоритета, как для бытовых клиентов, что приводит к снижению скорости. Существует также специальный план стоимостью $5000 в месяц для пользователей, которым нужен доступ в интернет в море.