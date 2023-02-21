MMD завершает пилотный проект по сокращению отходов от производства мониторов

MMD, технологическая компания и лицензированный партнер бренда Philips monitors, на основе проекта в Нигерии демонстрирует, как бракованные мониторы могут быть переработаны экологически чистым и экономичным способом в рамках международного пилотного проекта PREVENT Waste Alliance, инициативы Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Другими партнерами, принимающими значительное участие в проекте, являются: Closing the Loop, глобальный поставщик услуг по экологичным закупкам, TCO Development, организация, стоящая за ведущей в мире сертификацией устойчивого развития информационных технологий TCO Certified, и другие партнеры. Совместно с ними MMD разработала успешную бизнес-модель, позволяющую распространить сертифицированное решение по безотходному производству электроники также и на мониторы, установив новые стандарты "зеленых" закупок.

Проблема электронных отходов

Ежегодно образуется 50 миллионов тонн отходов от производства электроники (e-waste). Это одна из самых актуальных проблем, стоящих сегодня перед нашим обществом. Согласно отчету Платформы ускорения экономики замкнутого цикла (PACE) и Коалиции ООН по электронным отходам1, эти горы отходов в основном вывозятся на кораблях в Африку или другие развивающиеся страны.

Но даже несмотря на то, что почти все новые мониторы Philips не содержат ртуть и свинец они оснащены очень маленькими встроенными печатными платами, что является проблемой для переработки отходов и экономики замкнутого цикла. По крайней мере, в Африке значительная их часть не может быть переработана должным образом из-за отсутствия подходящего оборудования и ресурсов. Это происходит потому, что пока нет возможности заработать на надлежащей переработке и сборе отходов.

Продвижение успешной модели компенсации расходов на переработку отходов

Проверенным успешным подходом к смягчению и решению этой гигантской проблемы является концепция компенсации расходов на переработку электронных отходов, которая уже признана в сфере государственных закупок экологичным решением для мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов, благодаря которому безопасно завершается жизненный цикл электронного оборудования. В цену на новое электронное оборудование уже заложена стоимость безопасной переработки. Полученное таким образом сырье затем повторно используется в производстве новых продуктов, что делает их более безопасными для окружающей среды.

В рамках своей приверженности более устойчивым технологиям производства мониторов компания Philips в течение полутора лет поддерживала компанию Closing the Loop и коалицию транснациональных партнеров, таких как исследовательский институт Öko-Institut e. V. и местных нигерийских партнеров Verde Impacto, Hinckley Recycling и SRADev Nigeria, для создания бизнес-модели, демонстрирующей, как программа компенсации расходов на переработку отходов может быть распространена на отходы от производства мониторов и получить сертификаты TCO Certified Edge и E-waste Compensated. В рамках проекта партнерами было собрано более 5500 мониторов, которые уже не пригодны для использования.

"Мы рады, что в рамках этого пилотного проекта нам удалось разработать бизнес-модель, которая доказывает, что успешная концепция компенсации расходов на переработку отходов работает не только для мобильных телефонов, но и может обеспечить реализацию более сложной переработки мониторов финансово выгодной, способствуя развитию местных мощностей в сфере переработки", - рассказал Стефан ван Саббен (Stefan van Sabben), старший менеджер по вопросам международной КСО и устойчивого развития в MMD, Philips Monitors.

Первые успехи на пути к экономике замкнутого цикла

В начале проекта в Нигерии практически не было опыта утилизации плоских экранов. Выброшенные мониторы скапливались на свалках, представляя собой серьезную опасность для людей и окружающей среды. Поэтому партнеры по переработке сначала проходили обучение ручной разборке плоских экранов. Это включало безопасное удаление содержащих ртуть трубок черного света, безопасный демонтаж всех других электронных компонентов, а также идентификацию и отделение различных видов пластмасс, в том числе содержащих опасные бромированные антипирены.

В конце проекта предприятие по переработке смогло демонтировать плоские экраны очень безопасным и эффективным способом, более чем наполовину сократив необходимые для этого затраты и вернув сырье обратно в производственный цикл. Хотя впереди еще много работы, это обнадеживающие первые шаги на пути к действительно устойчивому будущему.

Страница пилотного проекта. Данный проект финансируется Альянсом PREVENT Waste, инициативой Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).