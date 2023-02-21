Гид Philips по подаркам для геймеров на любой бюджет

В Philips подобрали несколько интересных решений, которые не стыдно преподнести в качестве подарков для любителей современных игр и даже профессиональных киберспортсменов. Речь идет об игровых мониторах 242E1GAJ, 272E1GAJ, принадлежащих универсальной линейке E-Line, 27M1N3200ZA, 27M1N5500ZA и 32M1N5800A из игровой серии Momentum, а также 34M2C7600MV из новейшей линии продуктов Evnia.

Мониторы E-Line: недорогие игровые модели с частотой обновления кадров 144 Гц

Монитор Philips 242E1GAJ имеет довольно лаконичный дизайн, характерный для многих современных моделей. Его экран с трех сторон окружают тонкие рамки, которые не только увеличивают визуальное пространство, но также позволяют создавать конфигурации из нескольких экранов с бесшовным изображением. На нижней более широкой рамке изображен логотип компании Philips и расположены клавиши управления настройками. Основание подставки имеет форму прямоугольной рамки, которая позволяет разместить около монитора необходимые предметы, например смартфон или небольшие колонки. Оно также служит надежной опорой для всей конструкции монитора. На стойке предусмотрено специальное отделение для укладки проводов, что исключает их беспорядочного скопления на столе. Модель также оснащена встроенными динамиками мощностью по 3 Вт каждый.

Philips 242E1GAJ оснащен VA-матрицей с диагональю 23.8 дюйма, обеспечивающей хорошее качество изображения и широкие углы обзора (178/178°). Она имеет улучшенное разрешение Full HD. Также матрица обеспечивает высокие показатели яркости (350 кд/м2) и фантастически высокую статическую контрастность 3500:1. Охват цветового пространства составляет NTSC 96,1 %, а sRGB – 125,9 %. Такие параметры позволят наслаждаться максимально качественным изображением, насыщенным глубиной.

Но и основной игровой показатель также способен вызвать только положительные эмоции – частота обновления кадров составляет 144 Гц при отклике 4 мс (GtG). Это позволит играть в самые современные игры с высокими системными требованиями. Монитор оснащен рядом технологий и режимов, таких как AMD FreeSync, SmartImage , SmartContrast, Flicker-Free, LowBlue и Ultra Wide-Color. Технология AMD FreeSync обеспечивает плавный гемплей без разрывов и задержки кадров. Она синхронизирует генерируемые видеокартой кадры с частотой обновления монитора. Игровой режим SmartImage имеет несколько пресетов, которые соответствуют определенным игровым жанрам. Режим FPS предназначен для шутеров от первого лица. В нем улучшено отображение темных областей и объектов, что несомненно, дает преимущество над соперником в игре. Режим Racing подойдет для гоночных симуляторов. В нем улучшено время отклика и цветопередача. Режим Racing подойдет для стратегий. В нем можно подсвечивать определенные области, а также изменять качество изображения. Также есть пользовательские режимы, которые позволяют подбирать и сохранять собственные игровые настройки. Технология SmartContrast способна анализировать контент, отображаемый на экране, и автоматически настраивать под него интенсивность подсветки. Технология Flicker-Free сглаживает мерцание подсветки, которое негативно воздействует на зрение. Режим LowBlue уменьшает длину синей световой волны, которая также вредит зрению, вызывает головную боль и может привести к нарушению суточного биоритма. Технология расширенной цветовой палитры Ultra Wide-Color расширяет цветовой диапазон изображения и придает зеленому, красному и синему цветам большую естественность и насыщенность.

Монитор Philips 272E1GAJ имеет идентичный 242E1GAJ дизайн. Его диагональ составляет 27 дюймов. Технические параметры такие же как у предыдущей модели, кроме контрастности, которая имеет немного меньшее значение 3000:1 и более широким охватом цветового пространства NTSC, которое составляет 101,5 %.

Мониторы Momentum для хардкорного гейминга и киберспорта

Из игровой линии Momentum в данном гиде представлены три модели: Philips 27M1N3200ZA из серии M3000 и представители серии M5000: Philips 27M1N5500ZA и Philips 32M1N5800A.

Philips 27M1N3200ZA оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920x1080), контрастностью (1100:1) и яркостью (250 кд/м2). Цветовая гамма имеет следующие показатели: NTSC – 107%, sRGB – 122%. Частота обновления кадров – 165 Гц при времени отклика 4 мс (GtG) обеспечивает плавный и четкий видеоряд. Еще монитор оснащен технологиями AMD FreeSync Premium и SmartContrast, игровым режимом SmartImage и стандартными для мониторов Philips функциями для безопасного использования Flicker-Free и LowBlue. Кроме того, Philips 27M1N3200ZA имеет режим низкой задержки ввода Low Input Lag, который сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования.

Philips 27M1N3200ZA имеет стильный дизайн с тонкими рамками с трех сторон. Такая конструкция позволяет использовать его в практически бесшовном сочетании с дополнительными экранами. Эргономичная подставка SmartErgoBase из прочных материалов обеспечивает максимальную устойчивость для всей конструкции и позволяет настраивать положение экрана по высоте в пределах 130 мм, углам наклона (-5°/20°) и поворота (-/+ 45°), а также осуществлять поворот на шарнире в пределах до 90°.

Philips 27M1N5500ZA, в свою очередь, имеет в основе новейшую производительную матрицу на базе технологии Nano IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD (2560x1440). Она обеспечивает широкий угол обзора, достойные показатели контрастности (1000:1), яркости (350 кд/м2) и цветовой гаммы (NTSC – 113%, sRGB – 133%). Philips 27M1N5500ZA имеет довольно высокие игровые характеристики – частота обновления кадров составляет 170 Гц при отклике 1 мс. Такие показатели в сочетании с технологией AMD FreeSync Premium позволяют использовать монитор не только для казуального гейминга, но также и для профессионального киберспорта. Philips 27M1N5500ZA тоже имеет режим низкой задержки ввода Low Input Lag, в котором все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика. В меню монитора также можно встретить улучшенный режим SmartImage с поддержкой HDR. Также геймеры могут подбирать и сохранять собственные профили настроек. Как и его собрат Philips 27M1N5500ZA оснащен технологиями SmartContrast и Flicker-Free, а также режимом LowBlue.

В отличии от всех вышеперечисленных в данном гиде моделей, Philips 32M1N5800A оснащен IPS-матрицей диагональю 32 дюйма с разрешением UHD (3840x2160). Также она имеет поразительно высокий показатель яркости (500кд/м2) и достойную контрастность (1000:1). Охват цветового пространства NTSC составляет 113%, sRGB – 124%. Всё это обеспечивает предельно точную цветопередачу и насыщенной реалистичное изображение с четкой детализацией. Монитор также имеет спецификацию DisplayHDR 400. Частота обновления кадров составляет 144 Гц при быстром отклике в 1 мс GtG. Кроме того, Philips 32M1N5800A оснащен технологиями G-SYNC (аналог FreeSync), MultiView, Flicker Free, LowBlue, SmartImage с поддержкой HDR, а ещё технологией расширенной цветовой палитры Ultra Wide-Color и режимами Low Input Lag. Технология Ultra Wide-Color расширяет цветовой диапазон изображения и придает зеленому, красному и синему цветам большую естественность и насыщенность, а в режиме Low Input Lag все ресурсы устройства направленны на быструю обработку отклика.

Как и многие современные модели Philips 32M1N5800A обладает минималистичным и стильным дизайном с ультратонкими рамками с трех сторон экрана. Нижняя рамка имеет большую ширину, так как на ней в центре изображен логотип Philips, а слева – название линейки Momentum. Подставка имеет интересную по форме конструкцию. Она сделана из прочных материалов и обеспечивает максимальную устойчивость всего монитора. Она также довольно эргономична: положение экрана можно настроить по высоте (130 мм), углам наклона (-5°/20°) и поворота (-/+ 45°). А также осуществлять поворот на шарнире до 90°, переводя таким образом экран в портретный режим.

Philips Evnia 34M2C7600MV для опытных и требовательных киберспортсменов

Philips Evnia 34M2C7600MV может похвастаться стильным игровым дизайном, который отлично дополнит современный интерьер. Игровой стиль подчеркивает подсветка Ambiglow, расположенная на тыльной стороне монитора, которая обеспечивает свечение вокруг монитора, соответствующее отображаемому на экране контенту. Подставка позволяет настраивать экран по наклону (-5°/20°), повороту (+/- 20°) и высоте (150 мм), сделана она из прочных материалов и служит надежной опорой для всей конструкции.

Основой монитора служит широкоформатная изогнутая VA-матрица на основе новейшей технологии Mini LED с 1152 зонами локальной подсветки. Разрешение экрана у данной модели – WQHD (3440х1440) при соотношении сторон 21:9. Радиус изгиба матрицы составляет 1500 мм. У Philips Evnia 34M2C7600MV фантастически высокие показатели яркости 720 кд/м2 и контрастности 3000:1, а также широкие углы обзора, обширный цветовой охват (NTSC – 119,7%, sRGB – 140%) со способностью отображать до 1,07 млрд. Частота обновления кадров составляет 165 Гц при отклике 2,5 мс (GtG). Такие параметры позволят не только играть в игры с самыми высокими системными требованиями, но также участвовать в киберспортивных состязаниях на профессиональном уровне.

Монитор обладает рядом дополнительных технологий и режимов: Adaptive-Sync, Low Input Lag, Flicker-Free, LowBlue, MultiView, SmartImage HDR, а также специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. В добавок монитор оснащен разъемом USB Type-C, который позволяет осуществлять высокоскоростную передачу данных, выводить с источника видеосигнал в высоком разрешении и одновременно заряжать подключенное устройство.

Стоит отметить, что все перечисленные в данной подборке мониторы изготовлены из экологичных материалов, не содержащих ртуть и свинец в соответствии со стандартом RoHS, и можно сделать вывод, что компания Philips не прекращает удивлять свою целевую аудиторию, выпуская игровые мониторы не только для каузальных геймеров, которые в свободное время наслаждаются гоночными симуляторами или захватывающими шутерами, но и для профессиональных киберспортсменов, которые участвуют в серьезных соревнованиях и зарабатывают этим на жизнь. Надеемся данный гид будет полезен для всех любителей игр, включая самых требовательных геймеров и киберспортсменов!