Nokia впервые за 60 лет обновила логотип

Новый логотип состоит из пяти фигур, образующих слово Nokia. Фирменный синий цвет заменили на другой диапазон цветов в зависимости от использования.

О планах изменить логотип рассказал гендиректор Nokia Пекка Лундмарк. «Раньше мы ассоциировались со смартфонами, а теперь мы компания с технологиями для бизнеса», — процитировало агентство Bloomberg.

Это первое изменения логотипа компании почти за 60 лет.

 

 

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Источник: 

vc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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