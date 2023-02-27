Nokia впервые за 60 лет обновила логотип

Новый логотип состоит из пяти фигур, образующих слово Nokia. Фирменный синий цвет заменили на другой диапазон цветов в зависимости от использования.
О планах изменить логотип рассказал гендиректор Nokia Пекка Лундмарк. «Раньше мы ассоциировались со смартфонами, а теперь мы компания с технологиями для бизнеса», — процитировало агентство Bloomberg.
Это первое изменения логотипа компании почти за 60 лет.
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