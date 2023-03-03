Tesla объявила о выпуске своего 4-миллионного электромобиля

Компании потребовалось 12 лет работы, чтобы выпустить свой первый миллион электромобилей: об этом компания отчиталась в начале 2020 года.

Спустя всего три года компания выпустила ещё три миллиона машин. Автопроизводителю потребовалось всего семь месяцев, чтобы добраться от рубежа в 3 млн до 4 млн машин. Ей удалось нарастить производство электромобилей гораздо более быстро и эффективно, чем любому другому автопроизводителю на сегодняшний день.

Благодаря развёртыванию новых мощностей на Gigafactory Texas и Gigafactory Berlin компания Tesla теперь может производить около двух миллионов автомобилей в год.

Tesla поставила перед собой цель увеличить производство электромобилей до 20 миллионов в год. В прошлом году генеральный директор Илон Маск заявил, что для этого Tesla потребуется около 12 гигафабрик.

Сейчас у Tesla четыре действующих гигафабрики. Компания также расширяет Gigafactory Nevada, чтобы добавить производство Tesla Semi, и объявила о создании Gigafactory Mexico.